Сегодня началась Масленица

В России сегодня началась Сырная неделя или Масленица. Все семь дней в этот период принято есть блины. Праздник пришел из языческой культуры и сохранился после принятия православия, как неделя заговенья (последние дни перед постом – прим.ред.) на Великий пост. С сегодняшнего дня православные верующие уже не едят мясо, остальные скоромные (продукты животного происхождения – прим.ред.) пока разрешены. Именно поэтому неделя также называется Мясопустной. Традиционный пост в среду и пятницу в эти дни отменяется. Неделя завершается Прощеным воскресением, когда верующие просят друг у друга прощения за все обиды.
В народной традиции Масленица сохранилась как неделя забав и широких гуляний. Каждый из семи дней имеет свое название и свои обычаи.
Понедельник – «Встреча».
В этот день делали соломенное чучело Масленицы и выставляли на главной улице деревни. Также начинали печь блины.
Вторник – «Заигрыш».
Начинались народные гуляния, катания на горках, игры и забавы.
Среда – «Лакомка»
В дом приглашали гостей, прежде всего тещи – зятьев, угощали из блинами, пряниками и пирогами. Проводились конные бега и кулачные бои.
Четверг – «Разгуляй»
С этого дня начиналась так называемая Широкая Масленица, которая сопровождалась играми, катанием на санях, хороводами и песнопениями.
Пятница – «Тещины вечерки»
Зять в этот день приглашал в свой дом тещу. Считалось, что чем пышнее стол организует мужчина, тем больше он уважает мать своей жены.
Суббота – Золовкины посиделки.
Молодая невестка приглашала в гости своих золовок или своих незамужних подруг. Мужчины в этот день также могли собраться в узком кругу и устроить небольшое застолье.
Воскресенье – Проводы
В последний день Масленицы организовывался большой праздник, кульминацией его было сжигание соломенного чучела. Это символизировало конец зимы и приход весны.