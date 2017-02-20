Сегодня началась Масленица

В России сегодня началась Сырная неделя или Масленица. Все семь дней в этот период принято есть блины. Праздник пришел из языческой культуры и сохранился после принятия православия, как неделя заговенья (последние дни перед постом – прим.ред.) на Великий пост. С сегодняшнего дня православные верующие уже не едят мясо, остальные скоромные (продукты животного происхождения – прим.ред.) пока разрешены. Именно поэтому неделя также называется Мясопустной. Традиционный пост в среду и пятницу в эти дни отменяется. Неделя завершается Прощеным воскресением, когда верующие просят друг у друга прощения за все обиды.