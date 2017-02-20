Оперная певица из Башкирии выступила в Лондоне с сольным концертом

Оперная певица Альфия Каримова выступила в Лондоне с сольным концертом. Вместе с пианисткой, вокалисткой, композитором и продюсером Евгенией Терентьевой она исполнила классические русские романсы Рахманинова, Римского-Корсакова, Чайковского, сообщает агентство «Башинформ» Концерт состоялся в рамках IV Международного фестиваля-конкурса исполнительского мастерства «Звезды Альбиона. Масленица». Альфия Каримова — заслуженная артистка Башкортостана, ведущая солистка театра «Астана-Опера» (Казахстан), , победитель престижной награды «The Opera Ball Award-2015» в номинации «Лучший женский голос».