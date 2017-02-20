Группа компаний «Рассвет» подтвердила лидирующие позиции среди крупнейших застройщиков Республики Башкортостан

Начав свою деятельность в 1999 году, Группа Компаний «Рассвет» уже сдала в эксплуатацию более пятисот тысяч квадратных метров жилья и десятки тысяч квадратных метров коммерческих площадей. На её счету более 5 000 квартир. В списке завершённых проектов значатся такие, как ЖК «Достоевский», что расположен в историческом центре Уфы, первый в столице Башкортостана бизнес-центр класса «А» «Салават Юлаев», высотные жилые комплексы «Фламинго» и «Гоголя 2» в Подмосковье. На данный момент ведётся строительство нескольких крупных комплексов. Например, в Уфе полным ходом идёт строительство жилых комплексов «Дубрава» и «Серебряный ручей», торгового центра «Дёма». Также идёт активное строительство жилого комплекса «Томилино», что расположился всего в 6 км от российской столицы и является на данный момент самым масштабным проектом застройщика. На территории 57 га появятся 42 дома с уникальным оформлением фасадов, на которых будут изображены портреты русских писателей и поэтов, а на территории кроме объектов коммерческой инфраструктуры появятся яблоневый сад, живописный парк и даже собственный пруд. Каждый проект уникален, но при этом все жилые комплексы от ГК «Рассвет» имеют собственную инфраструктуру, интересные планировки и качественные строительные материалы.