Группа компаний «Рассвет» подтвердила лидирующие позиции среди крупнейших застройщиков Республики Башкортостан

Компания занимается строительством жилой и коммерческой недвижимости.
Группа Компаний «Рассвет», амбициозный и стремительно развивающийся игрок на российском рынке недвижимости, заняла 2-е место в рейтинге строительных компаний Республики Башкортостан по версии совместного рейтинга Национального объединения застройщиков жилья и портала ерз.рф.
Согласно данным на 01 февраля 2017 года, Группа Компаний «Рассвет» занимает верхние строчки рейтинга крупнейших застройщиков Республики Башкортостан с показателем 171 375 кв.м. НОЗА и ЕРЗ сформировали рейтинг застройщиков на основе их объёмов текущего жилищного строительства, проанализировав сайты и проектные декларации застройщиков жилья. Всего в ТОП представлено 2 755 групп компаний, в состав которых входит 3 828 организаций, являющихся застройщиками жилых домов. Общий объем текущего строительства всех застройщиков составляет 106 974 627 м2 жилья, половина которого приходится на ТОП-200, куда вошла и ГК «Рассвет», заняв 103 позицию.
Начав свою деятельность в 1999 году, Группа Компаний «Рассвет» уже сдала в эксплуатацию более пятисот тысяч квадратных метров жилья и десятки тысяч квадратных метров коммерческих площадей. На её счету более 5 000 квартир. В списке завершённых проектов значатся такие, как ЖК «Достоевский», что расположен в историческом центре Уфы, первый в столице Башкортостана бизнес-центр класса «А» «Салават Юлаев», высотные жилые комплексы «Фламинго» и «Гоголя 2» в Подмосковье. На данный момент ведётся строительство нескольких крупных комплексов. Например, в Уфе полным ходом идёт строительство жилых комплексов «Дубрава» и «Серебряный ручей», торгового центра «Дёма». Также идёт активное строительство жилого комплекса «Томилино», что расположился всего в 6 км от российской столицы и является на данный момент самым масштабным проектом застройщика. На территории 57 га появятся 42 дома с уникальным оформлением фасадов, на которых будут изображены портреты русских писателей и поэтов, а на территории кроме объектов коммерческой инфраструктуры появятся яблоневый сад, живописный парк и даже собственный пруд. Каждый проект уникален, но при этом все жилые комплексы от ГК «Рассвет» имеют собственную инфраструктуру, интересные планировки и качественные строительные материалы.
Последнему уделяется особое внимание, и в 2013 году руководство ГК «Рассвет» открыло завод «Амстрон», специализирующийся на производстве поризованного керамического блока PORIKAM. Благодаря этому объекты застройщика начали строиться из собственных строительных материалов, что позволяет полностью контролировать их качество, а также не зависеть от поставщиков.
Таким образом, Группа Компаний «Рассвет» осуществляет полный спектр работ в области строительства и является вертикально интегрированной структурой. В неё входят компании, специализирующиеся на строительстве и реализации жилья, офисных и торговых комплексов, а также производстве строительных материалов. Несмотря на высокие показатели своей деятельности, ГК «Рассвет» нацелена на повышение своих результатов и позиций в списке крупнейших игроков строительного рынка.
Подробности можно узнать в офисе продаж, расположенном по адресу: г. Уфа, Проспект Салавата Юлаева, 47 (Бизнес-центр «Салават Юлаев»), 1 этаж или по телефону: +7 (347) 200-05-85.