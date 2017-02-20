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Администрацию Уфы просят отловить бродячих собак

20 февраля 2017, 16:00
В управлении коммунального хозяйства заверили, работа ведется в прежнем режиме.

В администрацию города поступила жалоба по поводу отлова бродячих собак. Уфимка написала, что видела стаю очень агрессивно настроенных животных рядом с домом на ул. Рихарда Зорге, 28/2. По ее словам, их было около 15-ти.

- В САХ («Спецавтохозяйстве Уфы») меня перенаправили Управление по содержанию и благоустройству территории Советского района, МУП, - пишет уфимка в жалобе. - В управлении мою заявку на отлов бродячих собак отказались принимать по причине того, что не продлён договор с администрацией.

В «Спецавтохозяйстве» Медиакорсети пояснили, что организация работает только по заявкам МУПов. В районном управлении по благоустройству, когда будет продлен договор с мэрией уточнить не смогли.

#Новости#Общество#Денис Объедкин
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