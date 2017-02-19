В Башкирии деревня Лукинский оказалась в снежном плену

- Мы попробовали найти трактор, чтобы он все расчистил, но не получилось. Большой трактор сам где-то застрял, как нам отсуда выбраться не ясно. В деревне проживает более 50 человек, завтра многим из них нужно ехать на работу в близлежащие населенные пункты, но из-за такой погодной ситуации могут возникнуть проблемы.