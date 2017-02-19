В Башкирии деревня Лукинский оказалась в снежном плену

Жители деревни Лукинский (рядом с селом Красный Зилим) в Архангельском районе Башкирии сегодня оказались в снежном плену. Некоторые из них от количества выпавшего снега с трудом открыли двери своих домов.
- Вчера все было нормально. Мы нормально сюда приехали, - рассказывает гитарист Анатолий Симонов. – Сегодня утром проснулись и с трудом открыли дверь нашего дома. Снега выпало очень много, в отдельных местах почти по пояс. Сейчас мы не можем выехать отсюда, так как все дороги замело.
По его словам, дорога от деревни до трассы Уфа-Белероцк занесена полностью проехать невозможно.
- Мы попробовали найти трактор, чтобы он все расчистил, но не получилось. Большой трактор сам где-то застрял, как нам отсуда выбраться не ясно. В деревне проживает более 50 человек, завтра многим из них нужно ехать на работу в близлежащие населенные пункты, но из-за такой погодной ситуации могут возникнуть проблемы.