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В Башкирии деревня Лукинский оказалась в снежном плену

19 февраля 2017, 13:59
Снега в деревне выпало по пояс.

Жители деревни Лукинский (рядом с селом Красный Зилим) в Архангельском районе Башкирии сегодня оказались в снежном плену. Некоторые из них от количества выпавшего снега с трудом открыли двери своих домов.

- Вчера все было нормально. Мы нормально сюда приехали, - рассказывает гитарист Анатолий Симонов. – Сегодня утром проснулись и с трудом открыли дверь нашего дома. Снега выпало очень много, в отдельных местах почти по пояс. Сейчас мы не можем выехать отсюда, так как все дороги замело.

По его словам, дорога от деревни до трассы Уфа-Белероцк занесена полностью проехать невозможно.

- Мы попробовали найти трактор, чтобы он все расчистил, но не получилось. Большой трактор сам где-то застрял, как нам отсуда выбраться не ясно. В деревне проживает более 50 человек, завтра многим из них нужно ехать на работу в близлежащие населенные пункты, но из-за такой погодной ситуации могут возникнуть проблемы.

#Новости#Город#Денис Объедкин
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