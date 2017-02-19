Стало известно, в каких районах Уфы отключат воду с 21 по 23 февраля

МУП «Уфаводоканал» предупредило о том, что на следующей неделе с 21 по 23 февраля в двух районах Уфы будут проводится ремонтные работы, связанных с отключением холодной воды. Так холодной воды не будет по следующим адресам:
21 февраля
Советский район
С 10 до 18 часов воды не будет пр.Октября 39,45,53
Орджоникидзевский район
ул. Короленко 5, 7, 9, 11 Жилые дома
ул. Кольцевая 82а, 82б, 84, 84а, 84б, 86, 86а, 88 Жилые дома
ул. Боткина 8а Полиция
Воды по этим адресам не будет с 10. 00 до 18.00
22- 23 февраля
Советский район
с 12 часов 22 февраля до 03 часов 23 февраля
ул. Степана Злобина 1 ГБОУ школа-интернат № 28
ул. Акназарова 29, остается на одном вводе УК ООО Строительное Управление № 4