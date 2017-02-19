Певец из Уфы вошел в состав легендарного ансамбля имени Александрова

В новый состав легендарного ансамбля имени Александрова вошел и студент Уфимского института искусств Дмитрий Васенин, сообщает БСТ. Многим горожанам он запомнился по партии Шульгена в рок-опере «Акбузат».
Всего поступило около 2 тыс. заявок, а конкурс составлял 60 человек на место.
Конкурс состоял из двух этапов: первый – по видеозаписям, второй – живое прослушивание.
Дмитрий успешно прошел оба этапа, а 1 февраля ему сообщили о том, что его взяли в ансамбль.
23 февраля ансамбль выступит в кремле, а потом в Сочи на открытии военной Олимпиады.
Напомним, 25 декабря прошлого года во время катастрофы самолета Ту-154 ансамбль потерял 64 артиста. Министр обороны России Сергей Шойгу потребовал восстановления коллектива в короткие сроки. Департамент культуры Минобороны России с этой целью в январе – феврале организовал конкурс.