mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Где будут чистить снег в Уфе 20 февраля

19 февраля 2017, 11:14
Администрация просит автовладельцев убрать свои автомобили с 9 до 17.00.

Администрация Уфы опубликовала график очистки от снега дворовых территорий на 20 февраля.

Ленинский район:

- ул. Красина, 19;

- ул. Ленина, 31/33;

- ул. Летчиков, 4/3;

- ул. Чернышевского, 14.

Комплексная очистка кровель:

- ул. Достоевского, 40/14;

- ул. Ленина, 31/33;

- ул. Пожарского, 307;

- ул. Чернышевского, 14/1.

Кировский район:

ул. Караидельская,48

ул. Коммунистическая,46а,

ул. Пушкина,74а, 74в

ул. Окт.революции,72, 72/2, 72/3

ул. Кирова,44

ул. Авроры,11/2,

ул. С.Перовской,25/2

Советский район:

П.Октября 8/1, 11/3, 22/2, 49

Революционная 90

Запотоцкого 21

Цюрупы 108/1

Владивостокского 13

С.Злобина 5, 5/3, 34/2

Демский район:

Магистральная 4,6,

Дагестанская 7, 9, 9/1,

Ухтомского 30/1,30/2,

Левитана 22

Комплексная очистка кровель:

ул.Центральная 2,

Таллинская 3б,

Таллиннская, 4,

Левитана 14/1,

Калининский район:

Первомайская, 40, 56, 58/2, 79,81

Интернациональная, 171/1, 173/1

Плеханова, 1,3,5

Татышлинская,6,6а

Т.Янаби, 53,53/1, 65/1, 65/3

Победы, 11

График очистки кровель:

Интернациональная, 73,75, 131,125,

Черниковская, 2,4,6,

С.Вострецова, 9/2, 9/3,

Черниковская, 83,

Авангардная, 9,

Черновицкая, 7,

Ереванская, 16,

Татышлинская, 2а, 7а,

С.Богородская, 21, 23

Калининский район:

Б.Бикбая, 2, 4

Ю.Гагарина, 16/1, 18, 25, 36

Ак.Королева, 3, 4/2, 9

Н.Ковшовой, 3, 5, 7

Р.Зорге, 27/1, 45/5

Парковая, 14/2

проспект Октября, 68, 68/1, 92/1, 92/2

Комсомольская, 161/1, 161/3

бульвар Давлеткильдеева, 3/1, 3/2

Российская, 74, 76

Менделеева, 203, 203/2

#Новости#Общество#Денис Объедкин
Подпишитесь
Не хватило голосов: как выглядит памятник дивизии Шаймуратова на окраине Уфы
Сегодня, 09:31
"Будет неправильно": первый вице-мэр Уфы высказался о плате за отопление за три дня
Вчера, 10:07
Представитель военкомата Башкирии объяснил небольшие зарплаты мобилизованных
24 октября, 19:57
Топ богатых республики Башкортостан
Вчера, 15:08
Военный комиссар Башкирии рассказал, отправят ли срочников на СВО осенью 2022 года
Вчера, 12:43
«Как детям сдавать экзамены?»: в Башкирии школьники остались без математики
Вчера, 16:07