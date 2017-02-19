Где будут чистить снег в Уфе 20 февраля

Администрация Уфы опубликовала график очистки от снега дворовых территорий на 20 февраля.
Ленинский район:
- ул. Красина, 19;
- ул. Ленина, 31/33;
- ул. Летчиков, 4/3;
- ул. Чернышевского, 14.
Комплексная очистка кровель:
- ул. Достоевского, 40/14;
- ул. Ленина, 31/33;
- ул. Пожарского, 307;
- ул. Чернышевского, 14/1.
Кировский район:
ул. Караидельская,48
ул. Коммунистическая,46а,
ул. Пушкина,74а, 74в
ул. Окт.революции,72, 72/2, 72/3
ул. Кирова,44
ул. Авроры,11/2,
ул. С.Перовской,25/2
Советский район:
П.Октября 8/1, 11/3, 22/2, 49
Революционная 90
Запотоцкого 21
Цюрупы 108/1
Владивостокского 13
С.Злобина 5, 5/3, 34/2
Демский район:
Магистральная 4,6,
Дагестанская 7, 9, 9/1,
Ухтомского 30/1,30/2,
Левитана 22
Комплексная очистка кровель:
ул.Центральная 2,
Таллинская 3б,
Таллиннская, 4,
Левитана 14/1,
Калининский район:
Первомайская, 40, 56, 58/2, 79,81
Интернациональная, 171/1, 173/1
Плеханова, 1,3,5
Татышлинская,6,6а
Т.Янаби, 53,53/1, 65/1, 65/3
Победы, 11
График очистки кровель:
Интернациональная, 73,75, 131,125,
Черниковская, 2,4,6,
С.Вострецова, 9/2, 9/3,
Черниковская, 83,
Авангардная, 9,
Черновицкая, 7,
Ереванская, 16,
Татышлинская, 2а, 7а,
С.Богородская, 21, 23
Калининский район:
Б.Бикбая, 2, 4
Ю.Гагарина, 16/1, 18, 25, 36
Ак.Королева, 3, 4/2, 9
Н.Ковшовой, 3, 5, 7
Р.Зорге, 27/1, 45/5
Парковая, 14/2
проспект Октября, 68, 68/1, 92/1, 92/2
Комсомольская, 161/1, 161/3
бульвар Давлеткильдеева, 3/1, 3/2
Российская, 74, 76
Менделеева, 203, 203/2