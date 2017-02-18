Антон Бабиков: поставлю себе сегодня «пятерку

- Трудно оценить свое состояние и сравнить спринт и эстафету .Все же это разные форматы гонок. Здесь больше сказывается волнение, тут его действительно чувствуешь. В принципе, я доволен своим состоянием. Может, немного более высокую скорость хотел держать по трассе. Трасса разбита, и я пока в таких условиях не так хорошо, - сказал комментируя свое выступление медиаслужбе Союза биатлонистов России, уфимский биатлонист Антон Бабиков. - На последнем круге были силы, но уже не мог их реализовать. Эдер сидел у меня за спиной, немного подталкивал. Он тяжелее меня. На последней части, когда я увидел, что он догнал меня, я хотел уйти за него, чтобы передать эстафету вторым. Чтобы Антон сидел за Ландертингером. У нас была такая тактика. Но Эдер тоже не хотел выходить вперед, поэтому, можно сказать, мы глуповато потеряли несколько секунд на подходе к передаче. Что касается стрельбы – я уже не помню, когда стрелял без дополнительных патронов в эстафете. Поэтому поставлю себе сегодня пятерку, конечно.