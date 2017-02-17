mkset.ru
ГлавноеВсе новости

В выходные в Уфе пройдут сельхозярмарки

17 февраля 2017, 12:40
Жители города могут приобрести овощи, мясо, мед, молочную продукцию.

18 февраля в Уфе фермеры выйдут на сельскохозяйственные ярмарки. На прилавках будут: овощи, мед, мясо, молочная продукция.

Одна из ярмарок откроется на территории Октябрьского района:

- Аллея по ул. Рыльского, от дома № 33 ул. Гагарина до дома № 14 по ул. Рыльского

- на площади Дворца Спорта по ул. Р. Зорге, 41.

Орджоникидзевский район:

- На площади им. С. Орджоникидзе, ул. Первомайская, 14

Советский район:

- На площади перед Дворцом Молодежи, ул. 50 лет Октября, 21

Ленинский район:

- На площадке перед сквером «Волна» по ул. Ахметова.

#Новости#Общество#Денис Объедкин
Подпишитесь
Не хватило голосов: как выглядит памятник дивизии Шаймуратова на окраине Уфы
Сегодня, 09:31
"Будет неправильно": первый вице-мэр Уфы высказался о плате за отопление за три дня
Вчера, 10:07
Представитель военкомата Башкирии объяснил небольшие зарплаты мобилизованных
24 октября, 19:57
Топ богатых республики Башкортостан
Вчера, 15:08
Военный комиссар Башкирии рассказал, отправят ли срочников на СВО осенью 2022 года
Вчера, 12:43
«Как детям сдавать экзамены?»: в Башкирии школьники остались без математики
Вчера, 16:07