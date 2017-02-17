В выходные в Уфе пройдут сельхозярмарки

18 февраля в Уфе фермеры выйдут на сельскохозяйственные ярмарки. На прилавках будут: овощи, мед, мясо, молочная продукция.
Одна из ярмарок откроется на территории Октябрьского района:
- Аллея по ул. Рыльского, от дома № 33 ул. Гагарина до дома № 14 по ул. Рыльского
- на площади Дворца Спорта по ул. Р. Зорге, 41.
Орджоникидзевский район:
- На площади им. С. Орджоникидзе, ул. Первомайская, 14
Советский район:
- На площади перед Дворцом Молодежи, ул. 50 лет Октября, 21
Ленинский район:
- На площадке перед сквером «Волна» по ул. Ахметова.