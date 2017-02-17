В Башкирии женщина попыталась сжечь своего сожителя

- В ходе возникшей ссоры решила жестоко убить мужчину. Для этого взяла со шкафа бутылку с растворителем и с особой жестокостью и бессердечием, понимая, что данный способ убийства причинит особые страдания потерпевшему, облила растворителем бывшего сожителя и подожгла, - сообщает пресс-служба следственного комитета Башкирии. - С места происшествия женщина скрылась. Потерпевшему удалось погасить пламя на теле, однако ему причинены телесные повреждения в виде термического ожога 2 степени 4% площади тела. В квартире произошел пожар, повредивший имущество собственницы, но был погашен силами жильцов дома.