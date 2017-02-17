mkset.ru
ГлавноеВсе новости

В Башкирии женщина попыталась сжечь своего сожителя

18 февраля 2017, 01:59
Ссора с возлюбленным возникла во время совместного распития спиртных напитков

В Стерлитамаке 39-летняя жительница города попыталась убить своего бывшего сожителя. По данным следствия, днем 07 декабря 2016 года она употребляла спиртное у себя дома с экс-возлюбленным.

- В ходе возникшей ссоры решила жестоко убить мужчину. Для этого взяла со шкафа бутылку с растворителем и с особой жестокостью и бессердечием, понимая, что данный способ убийства причинит особые страдания потерпевшему, облила растворителем бывшего сожителя и подожгла, - сообщает пресс-служба следственного комитета Башкирии. - С места происшествия женщина скрылась. Потерпевшему удалось погасить пламя на теле, однако ему причинены телесные повреждения в виде термического ожога 2 степени 4% площади тела. В квартире произошел пожар, повредивший имущество собственницы, но был погашен силами жильцов дома.

Материалы уголовного дела по факту покушения на убийство переданы в суд.

#Новости#Происшествия#Денис Объедкин
Подпишитесь
Не хватило голосов: как выглядит памятник дивизии Шаймуратова на окраине Уфы
Сегодня, 09:31
"Будет неправильно": первый вице-мэр Уфы высказался о плате за отопление за три дня
Вчера, 10:07
Представитель военкомата Башкирии объяснил небольшие зарплаты мобилизованных
24 октября, 19:57
Топ богатых республики Башкортостан
Вчера, 15:08
Военный комиссар Башкирии рассказал, отправят ли срочников на СВО осенью 2022 года
Вчера, 12:43
«Как детям сдавать экзамены?»: в Башкирии школьники остались без математики
Вчера, 16:07