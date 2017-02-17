В Башкирии возросло количество внеплановых проверок бизнеса

Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Башкирии Рафаиль Гибадуллин отметил, что во второй половине прошлого года на 1,5 раза увеличилось количество жалоб предпринимателей на действия контролирующих органов. Об этом он заявил на совещание руководителей федеральных органов исполнительной власти в регионе.
- Связано это с тем, что количество внеплановых проверок значительно выросло на фоне уменьшения числа плановых проверок, - отметил бизнес-омбудсмен. - Для создания благоприятной деловой среды в регионе необходимо снизить количество проверок. Кроме того, необходимо усилить ответственность должностных лиц за действия, нарушающие права предпринимателей.
Прокурор республики Андрей Назаров рассказал о наличие многочисленных нарушений закона в отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, допускаемых должностными лицами.
- Из 6816 проверок, включенных в сводный план нами отклонены как несоответствующие требованиям закона - 690. Основная причина отклонения - некачественное и неэффективное планирование ведомствами своей работы, - заметил руководитель надзорного ведомства.
Главный федеральный инспектор по Башкирии Михаил Закомалдин напомнил участникам совещания, что президент России Владимир Путин призвал создать максимально комфортные условия для развития малого бизнеса.
- Преграды, существующие на пути предпринимательства как были, так и остаются. Мы с вами в соответствии с законом должны создать все условия для развития предпринимательства. Если этого не делать, кто будет работать? Бизнес должен развиваться законно,- подчеркнул главный федеральный инспектор.