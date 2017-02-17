В Башкирии возросло количество внеплановых проверок бизнеса

- Преграды, существующие на пути предпринимательства как были, так и остаются. Мы с вами в соответствии с законом должны создать все условия для развития предпринимательства. Если этого не делать, кто будет работать? Бизнес должен развиваться законно,- подчеркнул главный федеральный инспектор.