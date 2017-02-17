В Башкирии станет больше спортивных объектов

Глава республики Рустэм Хамитов на расширенном заседании коллегии министерства молодежной политики и спорта пообещал увеличить количество спортивных объектов, сообщает Ufa-Room.
Сейчас реализуются проекты по развитию горнолыжного курорта «Мраткино». В парке имени Якутова появится комплекс для занятий теннисом. Также глава республики сообщил, что городу нужна школа спортивной гимнастики.
Напомним, для строительства спортивных объектов в прошлом году было выделено 511 миллионов рублей. В эксплуатацию введено 44 объекта.