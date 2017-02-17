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В Башкирии станет больше спортивных объектов

17 февраля 2017, 16:01
В прошлом году в эксплуатацию было введено 44 новых объекта.

Глава республики Рустэм Хамитов на расширенном заседании коллегии министерства молодежной политики и спорта пообещал увеличить количество спортивных объектов, сообщает Ufa-Room.

Сейчас реализуются проекты по развитию горнолыжного курорта «Мраткино». В парке имени Якутова появится комплекс для занятий теннисом. Также глава республики сообщил, что городу нужна школа спортивной гимнастики.

Напомним, для строительства спортивных объектов в прошлом году было выделено 511 миллионов рублей. В эксплуатацию введено 44 объекта.

#Новости#Спорт#Денис Объедкин
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