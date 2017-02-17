Обвиняемые в хищениях 500 млн в Ростове попались на противоречиях

Главный акционер АО «Энергия» Хуруджи и ее прежний руководитель Сергей Конопский стали фигурантами дела по обвинению в незаконном предпринимательстве и мошенничестве. В декабре 2015 года Хуруджи задержали. Тогда он сделал заявление в СМИ о том, что стал жертвой крупного бизнеса, который мешают развитию честного бизнеса.
За выход из-под стражи Хуруджи заплатил 5 миллионов рублей залога, а вскоре после освобождения занял пост уполномоченного по правам бизнесменов, попавших под стражу. Несмотря на последовавшие жесткие заявления о неэффективности правоохранительной системы, деятельность Хуруджи на новом посту пока не привела к освобождению бизнесменов в Ростовской области, пишет RostovGazeta.
По делу «МРСК Юга» Хуруджи продолжил свою линию и назвал весь процесс попыткой рейдерства. Однако представители «МРСК Юга» предъявили суду доказательства того, что «Энергия» сама пыталась обанкротить компанию «МРСК Юга».
Оказалось также, что поступающие в компанию Хуруджи средства обналичивались. Выяснилось, что «Энергия» в свое время была кредитором компании тещи Хуруджи, которая в конце концов обанкротилась и не вернула кредит на 80 миллионов рублей.
Кроме того, пишет RostovGazeta, Конопский на одном из последних заседаний суда заявил о причастности к истории с хищениями брата Хуруджи Сергея. По словам Конопского, Сергей Хуруджи фактически руководил «Энергией», когда принималось решение об установлении повышенного тарифа для МРСК.
Брата Хуруджи объявили в федеральный розыск. Против него также возбуждено уголовное дело.