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Обвиняемые в хищениях 500 млн в Ростове попались на противоречиях

17 февраля 2017, 10:24
В деле бизнесмена Александра Хуруджи, который проходит по делу о хищении 470 миллионов рублей и недавно занял пост уполномоченного по защите предпринимателей в СИЗО, обнаружены противоречия между заявлениями и показаниями сторон, сообщает RostovGazeta.

Главный акционер АО «Энергия» Хуруджи и ее прежний руководитель Сергей Конопский стали фигурантами дела по обвинению в незаконном предпринимательстве и мошенничестве. В декабре 2015 года Хуруджи задержали. Тогда он сделал заявление в СМИ о том, что стал жертвой крупного бизнеса, который мешают развитию честного бизнеса.

За выход из-под стражи Хуруджи заплатил 5 миллионов рублей залога, а вскоре после освобождения занял пост уполномоченного по правам бизнесменов, попавших под стражу. Несмотря на последовавшие жесткие заявления о неэффективности правоохранительной системы, деятельность Хуруджи на новом посту пока не привела к освобождению бизнесменов в Ростовской области, пишет RostovGazeta.

По делу «МРСК Юга» Хуруджи продолжил свою линию и назвал весь процесс попыткой рейдерства. Однако представители «МРСК Юга» предъявили суду доказательства того, что «Энергия» сама пыталась обанкротить компанию «МРСК Юга».

Оказалось также, что поступающие в компанию Хуруджи средства обналичивались. Выяснилось, что «Энергия» в свое время была кредитором компании тещи Хуруджи, которая в конце концов обанкротилась и не вернула кредит на 80 миллионов рублей.

Кроме того, пишет RostovGazeta, Конопский на одном из последних заседаний суда заявил о причастности к истории с хищениями брата Хуруджи Сергея. По словам Конопского, Сергей Хуруджи фактически руководил «Энергией», когда принималось решение об установлении повышенного тарифа для МРСК.

Брата Хуруджи объявили в федеральный розыск. Против него также возбуждено уголовное дело.

#Желтые новости#Денис Объедкин
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