Обвиняемые в хищениях 500 млн в Ростове попались на противоречиях

Главный акционер АО «Энергия» Хуруджи и ее прежний руководитель Сергей Конопский стали фигурантами дела по обвинению в незаконном предпринимательстве и мошенничестве. В декабре 2015 года Хуруджи задержали. Тогда он сделал заявление в СМИ о том, что стал жертвой крупного бизнеса, который мешают развитию честного бизнеса.