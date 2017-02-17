Михаил Бабич: Губернаторам нужно отчитываться о своей работе, а не о показателях нефтянки

При этом, по словам полпреда, «есть ряд сведений ограниченного доступа, которые должны быть проанализированы и понятны для самих руководителей регионов. Это рабочие моменты, их нет смысла обсуждать в публичной сфере, но не потому, что мы хотим от кого-то что-то скрывать, а потому что любая оценка — это в том числе повод для размышлений и для работы над ошибками».