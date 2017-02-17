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Михаил Бабич: Губернаторам нужно отчитываться о своей работе, а не о показателях нефтянки

17 февраля 2017, 12:49
Полпред президента России в ПФО считает, что работу глав регионов надо оценивать по объективным и профессиональным критериям.

Полпред президента в Приволжском федеральном округе Михаил Бабич интервью агентству ТАСС заявил, что «работу губернаторов необходимо оценивать по объективным и профессиональным критериям, понятным и самим губернаторам, и обществу, и тем, кто оценивает.

- А ведь у нас иногда как бывает? В регионах есть газовая, нефтяная, нефтехимическая, оборонная промышленность, работают предприятия, которые входят в крупные холдинги. А губернаторы ходят и отчитываются об их развитии. Это не очень корректно, - заявил Михаил Бабич. - Нужно отчитываться о своей работе, о том, какие производства и направления появились или были восстановлены благодаря твоей деятельности.

Полпред также считает, что оценки рейтинговых агентств и их результаты зачастую несопоставимы.

- Если жить только в парадигме этих оценок, то будешь не работать, а бегать от одного агентства к другому и разбираться, почему дана та или иная оценка, - сказал Бабич.

По его мнению, сейчас очень важную работу в этом направление проводит заместитель руководителя администрации президента страны Сергей Кириенко, который разрабатывает и внедряет систему индикаторов, профессиональных стандартов и показателей для оценки эффективности глав регионов.

- Нам важно, чтобы эта система оценки в кратчайший срок сложилась. Она поможет и самим руководителям регионов и муниципалитетов себя объективно увидеть, и покажет нам объективную картину: где хорошо, где плохо, где надо что-то подтянуть и поправить, а где есть передовой опыт, который можно внедрять в регионах.

При этом, по словам полпреда, «есть ряд сведений ограниченного доступа, которые должны быть проанализированы и понятны для самих руководителей регионов. Это рабочие моменты, их нет смысла обсуждать в публичной сфере, но не потому, что мы хотим от кого-то что-то скрывать, а потому что любая оценка — это в том числе повод для размышлений и для работы над ошибками».

#Новости#Общество#Денис Объедкин
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