«Великая стена» - легенда раскрыта

Сразу скажу, лично я шла на Мэта Дэймона, он главный герой, он тот самый красавчик, он тот, кто всех победит, и именно его полюбит красивая героиня экранной истории. Ну, здесь я нигде не ошиблась, и все случилось именно так, как я и предполагала. Помимо умницы Мэта Дэймона, в «Великой стене» снимались еще несколько актеров с достаточно звучными именами-фамилиями: Цзинь Тянь, Уйллем дефо, Энди Лау, Педро Паскаль, далее менее известные, но тоже очень звучные Чжан Ханьюй, Лухан, Кенни Линь, Хуан Сюань и другие – их было очень, очень, очень много. Вообще массовка – это, пожалуй, самое интересное в этом фильме. Я вообще люблю китайскую массовку, она всегда яркая, привлекательная, ее хочется рассматривать, изучать детали. Вот и на сей раз известный китайский режиссер Чжан Имоу сделал ставку именно на массовку, и она получилась на диво смотрибельная. Войны разделены по цветам и сразу понятно, кто, чем занят в этой битве с врагом.