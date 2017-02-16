«Великая стена» - легенда раскрыта

Специальный показ по традиции состоялся в зале IMAX в кинотеатре «Искра» сети «Планета Кино». Перед премьерой пришедшую публику разогрел и подготовил ведущий радио Спутник ФМ. На кону по традиции были билеты в сеть «Планета кино». Наигравшись, насмеявшись все приглашенные со своими заветными пригласительными отправились в зал. Для большинства «Великая стена» - это фильм ожидание, ну еще бы, ведь очень интересно, во что были вложены 150 миллионов долларов, и как они будут выглядеть на экране. Зал полон, специальные 3D очки протерты дезинфицирующей салфеткой и надеты, ведро попкорна на коленях, традиционный блок с трейлерами будущих премьер просмотрен – можно начинать смотреть кино.
Сразу скажу, лично я шла на Мэта Дэймона, он главный герой, он тот самый красавчик, он тот, кто всех победит, и именно его полюбит красивая героиня экранной истории. Ну, здесь я нигде не ошиблась, и все случилось именно так, как я и предполагала. Помимо умницы Мэта Дэймона, в «Великой стене» снимались еще несколько актеров с достаточно звучными именами-фамилиями: Цзинь Тянь, Уйллем дефо, Энди Лау, Педро Паскаль, далее менее известные, но тоже очень звучные Чжан Ханьюй, Лухан, Кенни Линь, Хуан Сюань и другие – их было очень, очень, очень много. Вообще массовка – это, пожалуй, самое интересное в этом фильме. Я вообще люблю китайскую массовку, она всегда яркая, привлекательная, ее хочется рассматривать, изучать детали. Вот и на сей раз известный китайский режиссер Чжан Имоу сделал ставку именно на массовку, и она получилась на диво смотрибельная. Войны разделены по цветам и сразу понятно, кто, чем занят в этой битве с врагом.
Что касается сюжета, то он построен вокруг Великой китайской стены и секретов, тайн, домыслов и легенд, которые ее окружают уже не одно тысячелетие. Слоган картины собственно так и звучит: «1700 лет ушло на строительство. 8851 км неприступных стен. Какой враг угрожал империи?»
А враг, оказывается, угрожал, да еще какой! И ладно бы человек, а то какие-то странные существа, не пойми на кого похожие. Они выходят регулярно из горы и творят беды, которые очень стимулируют китайцев к изобретению различного вида оружия. На протяжении 104 минут экшен драмы все движется, сцена сменяет сцену, но вот какой-то супер-истории нет, нет особого сюжета, так, скорее тонкая сюжетная линия на фоне прекрасных, потрясающих воображение, видах гор и самой Великой Китайской стены. Сцены сражений поставлены мастерски, все очень ярко, динамично, много интересных находок, к примеру, девушки-журавли, которые на канатах прыгали со стены вниз с копьями. Не забыты в фильме и традиции китайского народа – те же фонарики желаний, которые теперь и в России запускают по праздникам. Напомнил режиссер Чжан Имоу миру и о том, что порох изобрели именно в Китае. Кстати, сняли фильм - от и до - в Поднебесной, а вовсе не на Голливудских холмах, что тоже добавляет киноистории плюсов.
Чудовища, с не выговариваемым названием, страшные, конечно, но искушенному зрителю, скорее всего, покажутся детскими страшилками. Вообще, именно из-за этих тварей, которые представлены как почти неуязвимые, беспощадные, после появления героя Мэта Дэймона, фильм начинает отдавать наивом. Все китайские ухищрения и навороты, те же бомбочки с порохом, супер оружие по тем временам, меркнет, когда Уильям (Мэт Деймон) берет в руки лук со стрелами, вот с этого момента всё – у тварей больше нет шансов. Китайский народ, а за ним и весь мир встает в благодарностях и раскланивается перед Уильямом, а он как молодец, который из плохиша переродился в хорошего парня, получает в награду любовь и сердце красивой барышни. Развязка прекрасная, идти на фильм лучше с любимым человеком, каждый получит свою порцию удовольствия от просмотра – ведь все мы любим сказки. А в преддверии 23 февраля билетик на экшн «Великая стена» и вовсе будет отличным подарком любому представителю сильной половины человечества от 6 до 80 лет.