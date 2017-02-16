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В прошлом году в Башкирии за "наркотические преступления" привлечено 1800 человек

16 февраля 2017, 15:41
В регионе выявлено более пяти тысяч преступлений.

Начальник управления по контролю за оборотом наркотиков МВД по Башкирии Владислав Ситдиков отчитался об итогах работы за 2016 год.
Этот год был первым после слияния ФСКН и МВД, ранее борцы с наркотиком были отдельным ведомством. Не смотря на так называемый переходный период показатели ведомства растут. Так за год было выявлено 5289 преступлений связанных с незаконным оборотом наркотиков, из них 4200 тяжкие и особо тяжкие. Было расследовано 2000 преступлений, к ответственности было привлечено свыше 1800 человек. За год было изъято свыше 70 килограмм наркотиков, что на десять килограмм больше чем в предыдущем году.Что касается этого года, то только за январь было язъято более восьми кг.

#Новости#Происшествия#Денис Объедкин
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