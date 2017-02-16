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В Башкирии ссора водителей автобусов закончилась стрельбой

16 февраля 2017, 17:29
Конфликт произошёл в базе отдыха "Ташлы" Иглинского района.

Как сообщили в пресс-службе МВД по Башкирии, около 13 часов дня на пульт дежурного поступил звонок с сообщением о выстрела на базе отдыха "Ташлы" около села Акбердино Иглинского района. Как установили прибывшие на место полицейские в ходе конфликта между водителями автобусов, одна из сторон открыла стрельбу из травматического пистолета, в результате чего несколько человек обратились за медицинской помощью.

- В настоящее время полицией проводятся оперативно-розыскные мероприятия. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела, - рассказал руководитель пресс-службы ведомства Максим Родионов.

#Новости#Происшествия#Денис Объедкин
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