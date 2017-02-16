В Башкирии ссора водителей автобусов закончилась стрельбой

Как сообщили в пресс-службе МВД по Башкирии, около 13 часов дня на пульт дежурного поступил звонок с сообщением о выстрела на базе отдыха "Ташлы" около села Акбердино Иглинского района. Как установили прибывшие на место полицейские в ходе конфликта между водителями автобусов, одна из сторон открыла стрельбу из травматического пистолета, в результате чего несколько человек обратились за медицинской помощью.