«Салават Юлаев» в плей-офф, благодаря победе "Югры" над "Сибирью"

Для «Сибири», уступившей в предыдущем поединке «Барысу» (1:2), любая потеря очков могла стать роковой. В случае же победы над «Югрой», не имевшей турнирной мотивации, в основное время, новосибирцы, по крайней мере до вечера, до окончания матча московского «Динамо» с «Адмиралом» входили в восьмёрку. Однако хокккеисты «Югры» , у которых не было никакой турнирной мотивации (клуб находится на 13 месте в Восточной конференции КХЛ) обыграли своих соперников в овертайме 3:2.