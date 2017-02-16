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«Салават Юлаев» в плей-офф, благодаря победе "Югры" над "Сибирью"

16 февраля 2017, 22:50
Уфимский клуб продолжит борьбу за Кубок Гагарина

Для «Сибири», уступившей в предыдущем поединке «Барысу» (1:2), любая потеря очков могла стать роковой. В случае же победы над «Югрой», не имевшей турнирной мотивации, в основное время, новосибирцы, по крайней мере до вечера, до окончания матча московского «Динамо» с «Адмиралом» входили в восьмёрку. Однако хокккеисты «Югры» , у которых не было никакой турнирной мотивации (клуб находится на 13 месте в Восточной конференции КХЛ) обыграли своих соперников в овертайме 3:2.

Таким образом «Сибирь» после этой игры набрала 81 очко, и у клуба перед последним туром нет уже шансов догнать «Салават Юлаев» с 85 очками. Уфимский клуб стопроцентно попадает в плей-офф розыгрыша Кубка Гагарина. Вопрос в другом: с какого места?

Заключительный матч «Салават» проведет 18 февраля в Уфе против тольяттинской «Лады».

#Новости#Спорт#Денис Объедкин
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