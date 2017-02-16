Хамитов: Мы направляем на профессиональный спорт колоссальные деньги

Глава Башкирии Рустэм Хамитов считает, нужно изменить подход к финансированию профессионального спорта. Об этом он заявил сегодня на расширенном заседании коллегии министерства молодежной политики и спорта, которое проходит сейчас в выставочном комплексе ВДНХ-Экспо.
- Я не буду сейчас называть цифры, связанные с поддержкой наших профессиональных команд, но могу сказать, что счет идет на миллиарды рублей, - сказал глава региона. - И если мы сравним с теми финансами, которые направляются на массовый спорт, то разница будет просто колоссальная.
Хамитов выразил недовольство тем, что руководители спортивных клубов просят увеличить финансирование для повышения результатов своих команд.
- Просят только одного - денег, дайте денег! - возмутился Хамитов. - И больше других разговоров нет. Дайте мне миллиард, я на две строчки поднимусь! Все, хватит, таких разговоров больше не будет! Мы направляем в профессиональный спорт колоссальные деньги. На эти ресурсы мы могли бы уже всю республику дворцами спорта застроить. Понятно, что спорт массовый без профессионального существовать не может. Но сегодня у нас сложился перекос.