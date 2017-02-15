mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Зарплата руководству «Башнефти» сократилась на 25,6 процента

15 февраля 2017, 16:58
В прошлом году сумма суммарно составила 46,6 миллиона рублей.

Зарплата топ-менеджеров «Башнефти» после того как контрольный пакет акций купила «Роснефть», снизилась на 25,6 процента. Суммарно сумма составила 46,6 миллиона рублей, сообщает «Коммерсантъ-Уфа» со ссылкой на Прайм.

Ранее «Интерфакс» сообщил о том, что руководству компании в прошлом году было выплачено 1,1 миллиарда рублей, что в 2,6 раза больше чем в 2015 году.

- В «Роснефти» заявили «Прайму», что основная часть этой суммы (946,4 миллиона рублей или 88 процентов) сформировалась до покупки компании «Роснефтью», то есть преимущественно за счет выплаты премий предыдущему составу правления, - говорится в сообщении.

#Новости#Экономика#Денис Объедкин
Подпишитесь
Не хватило голосов: как выглядит памятник дивизии Шаймуратова на окраине Уфы
Сегодня, 09:31
"Будет неправильно": первый вице-мэр Уфы высказался о плате за отопление за три дня
Вчера, 10:07
Представитель военкомата Башкирии объяснил небольшие зарплаты мобилизованных
24 октября, 19:57
Топ богатых республики Башкортостан
Вчера, 15:08
Военный комиссар Башкирии рассказал, отправят ли срочников на СВО осенью 2022 года
Вчера, 12:43
«Как детям сдавать экзамены?»: в Башкирии школьники остались без математики
Вчера, 16:07