В Уфе музей Нестерова огородили от любой застройки

Вокруг особняка Лаптевых на ул. Гоголя, 27, в котором сейчас находится музей имени Михаила Нестерева отныне запрещено любое строительство. Министр культуры Амина Шафикова подписала приказ о границах вокруг памятника культуры и режиме его использования.
Как следует из документа вокруг старинного здания запрещено не только возведение новых объектов, но и реконструкция существующих.
В границах территории памятника разрешается проводить восстановительные работы, проводить археологические раскопки в масштабах, допустимых законодательством, прокладывать инженерные коммуникации, проводить ремонт дорог.