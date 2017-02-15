В Уфе музей Нестерова огородили от любой застройки

Вокруг особняка Лаптевых на ул. Гоголя, 27, в котором сейчас находится музей имени Михаила Нестерева отныне запрещено любое строительство. Министр культуры Амина Шафикова подписала приказ о границах вокруг памятника культуры и режиме его использования.