В Башкирии проблема бытовых отходов берет за горло: Хамитов

- По сравнению с тем, что было 30-40 лет назад, количество отходов, ТКО выросло кратно: упаковки, уровень жизни и т.д. Всё это привело к тому, что сегодня эту тему мы считаем одной из приоритетных, - сказал Хамитов. - Сопряжённая с этой же темой неожиданно выходит тема туризма.По прошлому году мы почти на 50 процентов увеличили внутренний, въездной туризм. Нашу республику посетили 1,4 млн человек. Все они привозят с собой и оставляют или бросают отходы, мусор. Таким образом, давление на окружающую среду растёт. Мы боремся за туристов, с одной стороны. С другой стороны, не так много желающих убирать за туристами то, что они оставляют на нашей территории. Но, тем не менее, такая проблема есть.