В Башкирии пойдёт под суд банда наркоторговцев из 12 человек

Прокуратура Башкирии утвердила обвинительное заключение 12 членам группы наркоторговцев, задержанным в ходе спецоперации в 2015 году. Как удалось установить следователям, 26-летний Артур Сакаев создал канал поставки в регион синтетических наркотиков, позже в его банду вошли жители Башкирии и Оренбургской области. Задержание членов банды проходило одновременно в Уфе, Мелеузе, Казани и Оренбурге. При обысках у них обнаружено три с половиной килограмма так называемой «скорости». Так же выяснилось, что за полгода деятельности группы, через банковские счета её лидера прошло более 13 миллионов рублей, а автопарк Сакаева состоял из двух премиальных внедорожников BMW X6 и Audi Q7. В прокуратуре региона отметили, что главарь банды нигде не работал.