В Башкирии оперативник МВД придумал хитрую схему мошенничества, но попался

- По версии следствия, житель города Белорецка и оперуполномоченный для получения долга в 70 тысяч рублей с местного жителя перед коммерческим предприятием договорились, что 36-летний житель города Белорецка играет роль представителя коммерческого предприятия, а сотрудник полиции использует своё служебное положение. Оперуполномоченный пригласил «должника» в отдел полиции для беседы. Он знал о наличии исполнительного производства по решению суда о взыскании в пользу предприятия задолженности, потребовал передачи своему 36-летнему знакомому под видом представителя предприятия денежных средств в размере 150 тысяч рублей, - рассказали в пресс-службе следственного комитета.