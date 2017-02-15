mkset.ru
ГлавноеВсе новости

В Башкирии двое пьяных мужчин отравились угарным газом

15 февраля 2017, 17:15
Следственный комитет начал доследственную проверку.

Следком Башкирии проводит доследственную проверку по факту смерти двух мужчин в одном из домов села Ишля Белорецкого района, сообщает его пресс-служба.

По предварительным данным, вечером 13 февраля года 65-летний хозяин дома и его 44-летний племянник затопили печь, но забыли открыть заслонку. Оба они были пьяны. В доме было сильное задымление. Предположительно, мужчины отравились угарным газом. Утром их тела обнаружила соседка.

- В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего, назначены судебно-медицинские экспертизы для установления причины смерти, - сообщили в пресс-службе следственного комитета. - По результатам проверки будет принято соответствующее процессуальное решение.

#Новости#Происшествия#Денис Объедкин
Подпишитесь
Не хватило голосов: как выглядит памятник дивизии Шаймуратова на окраине Уфы
Сегодня, 09:31
"Будет неправильно": первый вице-мэр Уфы высказался о плате за отопление за три дня
Вчера, 10:07
Представитель военкомата Башкирии объяснил небольшие зарплаты мобилизованных
24 октября, 19:57
Топ богатых республики Башкортостан
Вчера, 15:08
Военный комиссар Башкирии рассказал, отправят ли срочников на СВО осенью 2022 года
Вчера, 12:43
«Как детям сдавать экзамены?»: в Башкирии школьники остались без математики
Вчера, 16:07