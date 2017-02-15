В Башкирии двое пьяных мужчин отравились угарным газом

По предварительным данным, вечером 13 февраля года 65-летний хозяин дома и его 44-летний племянник затопили печь, но забыли открыть заслонку. Оба они были пьяны. В доме было сильное задымление. Предположительно, мужчины отравились угарным газом. Утром их тела обнаружила соседка.