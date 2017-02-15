Умар Кремлев: Я не веду разговоры в интернете, я общаюсь лично

Сейчас задачи перед федерацией стоят довольно четкие: «Нужно менять систему и начать работу с регионами, спонсорами, по всем направлениям. Деятельность должна быть прозрачной…Ведутся переговоры и с ТВ. Есть понимание, и есть задумки, как сделать и фильмы, и ролики, и прямые трансляции со всех турниров…Мы хотим исправить ситуацию и сделать так, чтобы на телевидении больше показывали фильмы про олимпийских чемпионов и чемпионов мира. Они более достойны».