«Таргин» возглавил выходец из «Роснефть-бурение»

В АО «Таргин» вновь поменялся генеральный директор, сообщает Коммерсантъ-Башкортостан со ссылкой на данные Kartoteka.ru. Новым руководителем предприятия стал Роберт Асадуллин. Он сменил на этом месте Салавата Мирсаева, который возглавил «Таргин» в начале декабря прошлого года. Из данных Kartoteka.ru. следует, что Асадуллин назначен на должность 26 января.