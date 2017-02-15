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«Таргин» возглавил выходец из «Роснефть-бурение»

15 февраля 2017, 11:05
Компанию возглавил Роберт Асадуллин.

В АО «Таргин» вновь поменялся генеральный директор, сообщает Коммерсантъ-Башкортостан со ссылкой на данные Kartoteka.ru. Новым руководителем предприятия стал Роберт Асадуллин. Он сменил на этом месте Салавата Мирсаева, который возглавил «Таргин» в начале декабря прошлого года. Из данных Kartoteka.ru. следует, что Асадуллин назначен на должность 26 января.

Компания «Таргин» создана на базе нефтесервисных активов «Башнефти». До 1 октября 2013 года компания работала под названием «Башнефть-Сервисные Активы» была дочерней структурой вертикально-интегрированной нефтяной компании ПАО АНК «Башнефть». С 30 декабря 2016 года принадлежит ПАО «НК «Роснефть». Сумма сделки составила 4,1 млрд руб.

#Новости#Политика#Денис Объедкин
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