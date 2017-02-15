mkset.ru
ГлавноеВсе новости

На чемпионате WorldSkills Russia в Уфе предложено изменить формат экзаменов в ссузах

15 февраля 2017, 11:09
Эксперты обсудили преимущества введения демонстрационного издания.

В Уфе сегодня продолжается II региональный чемпионат «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia и JuniorSkills), сообщили в Молодежной палате регионального парламента. В ходе панельной дискуссии гендиректор движения Роберт Уразов рассказал как можно развить рынок труда, используя новые методы. В частности, он рассказал о преимуществах внедрения демонстрационного экзамена по стандартам WorldSkills Russia в госаттестацию в ссузах. В ходе него выпускники должны будут показать на практике, чему они научились.

- Конечно, сварщик может написать или купить диплом о том, как он прекрасно варит металл, но умеет ли он при этом варить металл? – отметил Роберт Уразов. – Именно поэтому мы выступаем за замену дипломных работ демонстрационным экзаменом. Сварил – молодец, нет – до свидания. Это болезненная, но честная система. Подготовка рабочих по новым стандартам, введение этих стандартов в систему профобразования – не самоцель. Главное, это должно влиять на производительность труда на предприятиях. Если она растёт – цель достигнута.

По существующему законодательству, средне-специальные учебные заведения сами вправе выбирать финальное испытание. На данный момент через процедуру демонстрационного экзамена по стандартам WorldSkills Russia прошли две тысячи выпускников российских колледжей и техникумов.

Напомним, соревнования в рамках чемпионата «Молодые профессионалы» проводятся по 30 компетенциям. В них принимают участие 123 студента профессиональных образовательных организаций и 86 учащихся школ республики. За конкурсными испытаниями следят более 200 экспертов: региональные и национальной сборной России.





#Новости#Экономика#Денис Объедкин
Подпишитесь
Не хватило голосов: как выглядит памятник дивизии Шаймуратова на окраине Уфы
Сегодня, 09:31
"Будет неправильно": первый вице-мэр Уфы высказался о плате за отопление за три дня
Вчера, 10:07
Представитель военкомата Башкирии объяснил небольшие зарплаты мобилизованных
24 октября, 19:57
Топ богатых республики Башкортостан
Вчера, 15:08
Военный комиссар Башкирии рассказал, отправят ли срочников на СВО осенью 2022 года
Вчера, 12:43
«Как детям сдавать экзамены?»: в Башкирии школьники остались без математики
Вчера, 16:07