На чемпионате WorldSkills Russia в Уфе предложено изменить формат экзаменов в ссузах

- Конечно, сварщик может написать или купить диплом о том, как он прекрасно варит металл, но умеет ли он при этом варить металл? – отметил Роберт Уразов. – Именно поэтому мы выступаем за замену дипломных работ демонстрационным экзаменом. Сварил – молодец, нет – до свидания. Это болезненная, но честная система. Подготовка рабочих по новым стандартам, введение этих стандартов в систему профобразования – не самоцель. Главное, это должно влиять на производительность труда на предприятиях. Если она растёт – цель достигнута.