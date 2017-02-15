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Форвард «Салавата Юлаева» Тему Хартикайнен приступает к тренировкам

15 февраля 2017, 10:04
В преддверии плей-офф в состав юлаевцев могут вернуться ключевые игроки.

Форвард «Салавата Юлаева» Тему Хартикайнен может вернуться в строй в ближайшее время, об этом журналистам рассказал главный тренер команды Игорь Захаркин.

- Хартикайнен в среду (15 февраля) начнёт тренироваться. Посмотрим как быстро восстановится, - сказал Захаркин на пресс-конференции после матча с «Ак Барсом», - Сергею Соину должны сделать снимок, посмотрим что с его суставом.

Вчера 14 февраля уфимский «Салават Юлаев» одержал важную победу над казанским «Ак Барсом», что позволило команде подняться на шестую строчку турнирной таблицы и, если не гарантировать себе попадание в плей-офф, то значительно увеличить шансы на выход в кубковую часть турнира. Свою роль сыграло и то, что основные соперники уфимцев по турнирной таблице потеряли очки. «Сибирь» в овертайме проиграла «Барысу» 2:1, а «Куньлунь» уступил в гостях «Витязю» 5:3, днём ранее «Адмирал» был разгромлен ярославским «Локомотивом» 6:1.

#Новости#Спорт#Денис Объедкин
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