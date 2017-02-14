В конце года совершит первый полет истребитель 5 поколения с двигателем, собранным в Уфе

Ранее сообщалось, что серийное производство перспективного авиационного комплекса фронтовой авиации (ПАК ФА) Т-50 – российского истребителя пятого поколения – должно начаться уже в 2017 г. Поставки истребителей в войска могут начаться после 2018 г.