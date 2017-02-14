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В конце года совершит первый полет истребитель 5 поколения с двигателем, собранным в Уфе

14 февраля 2017, 16:08
Об этом сообщили в пресс-службе Объединенной двигателестроительной корпорации.

Истребитель пятого поколения Т-50 с новым двигателем совершит первый полет в IV квартале 2017 года, сообщают «Ведомости» со ссылкой на пресс-службу Объединенной двигателестроительной корпорации (ОДК). Проект создания нового двигателя «идет в рамках заданных сроков».

Сейчас на российском истребителе пятого поколения стоит двигатель «первого этапа» – 117С. Новый же двигатель пока не получил названия и обозначается как «двигатель второго этапа».

Многофункциональный истребитель пятого поколения Т-50 совершил первый полет в 2010 г.

Ранее сообщалось, что серийное производство перспективного авиационного комплекса фронтовой авиации (ПАК ФА) Т-50 – российского истребителя пятого поколения – должно начаться уже в 2017 г. Поставки истребителей в войска могут начаться после 2018 г.

Как сообщили «Медиакорсети» в пресс-службе ОДК, двигатели для истребителя производят в Уфе на Уфимском моторостроительном производственном объединении.

#Новости#Общество#Денис Объедкин
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