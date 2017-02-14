В Башкирии осудят отца, из-за которого в пожаре погибли две его дочки

Как считает следствие, Рахматуллин, злоупотреблявший алкоголем, 19 декабря 2016 года курил пьяный в своей квартире на улице Строителей в Стерлитамаке, и уснул с сигаретой в руках, из-за чего в комнате произошло возгорание. Проснувшись, он выбежал на балкон седьмого этажа и спустился по пожарной лестнице.