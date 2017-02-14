mkset.ru
ГлавноеВсе новости

В Башкирии осудят отца, из-за которого в пожаре погибли две его дочки

14 февраля 2017, 11:43
Бывший насильник заснул в квартире с сигаретой, будучи пьяным.

32-летнего Алика Рахматуллина обвиняют в совершении преступления по статье «Причинение смерти по неосторожности двум лицам», сообщили в прокуратуре республики.

Как считает следствие, Рахматуллин, злоупотреблявший алкоголем, 19 декабря 2016 года курил пьяный в своей квартире на улице Строителей в Стерлитамаке, и уснул с сигаретой в руках, из-за чего в комнате произошло возгорание. Проснувшись, он выбежал на балкон седьмого этажа и спустился по пожарной лестнице.

Во время пожара в соседней комнате находились его 6 и 11-летние дочери, которые увидели пожар и стали звонить матери. Девочки не смогли самостоятельно выбраться из квартиры и погибли, отравившись угарным газом.

- Сотрудники пожарной службы, прибыв на место по вызову соседей, обнаружили тела детей у порога квартиры, - сообщили в пресс-службе следственного комитета.

Алик Рахматуллин признал свою вину. Ранее он был судим и отбывал наказание за изнасилование в исправительной колонии. По делу следователем было проведено 5 экспертных исследований, в том числе и психо-физиологическое исследование обвиняемого. Дело направят в Стерлитамакский городской суд для рассмотрения.

#Новости#Происшествия#Денис Объедкин
Подпишитесь
Не хватило голосов: как выглядит памятник дивизии Шаймуратова на окраине Уфы
Сегодня, 09:31
"Будет неправильно": первый вице-мэр Уфы высказался о плате за отопление за три дня
Вчера, 10:07
Представитель военкомата Башкирии объяснил небольшие зарплаты мобилизованных
24 октября, 19:57
Топ богатых республики Башкортостан
Вчера, 15:08
Военный комиссар Башкирии рассказал, отправят ли срочников на СВО осенью 2022 года
Вчера, 12:43
«Как детям сдавать экзамены?»: в Башкирии школьники остались без математики
Вчера, 16:07