Совладелец «Советского спорта» рассказал о планах на будущее

- Мы уже работаем в 12 городах — или в миллионниках, или в крупных промышленных центрах, таких как Нижний Тагил. Это очень динамично растущий рынок. Люди хотят получать качественную информацию о происходящем непосредственно у себя в городе. Везде довольно много информационных ресурсов, но как только ты поднимаешь стандарты, даешь редакции условную «московскую крышу», чтобы они, не боясь местных начальников, писали о ямах на дорогах, аудитория увеличивается в разы. Мы сразу для себя решили, что мы не будем покупать раскрученных региональных лидеров, потому что чаще всего там цена нерыночная, а ожидания по деньгам такие, что даже у нас, москвичей, дух захватывает, - подчеркнул совладелец «Советского спорта» Сергей Колушев.