Российские мужчины любят красивых женщин

Женщины рассказали, что для них самое важное это честность. За это качество проголосовало 23 процента девушек, 20 процентов предпочли добрых поклонников, надежных мужчин хотят 16 процентов. А вот трудолюбие и ум оказались на последнем месте, всего 11 процентов представительниц слабого пола отдали предпочтение этим пунктам.