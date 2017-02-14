Без права на ошибку: «Салават Юлаев» сыграет с «Ак Барсом»

«Салават Юлаев» находится на 8 месте турнирной таблицы, в шаге от вылета из зоны плей-офф, до которого уфимцам осталось сыграть лишь два матча, включая сегодняшнюю игру. Проигрывать уфимцам нельзя, но даже в случае победы в оставшихся двух встречах участие в Кубке Гагарина еще не обеспечено. Испортить планы уфимцев может «Сибирь», у которой в запасе три игры. Новосибирский клую отстает от юлаевцев всего на три очка, и в случае если команды сравняются в счёте, то дальше пойдут сибиряки, так как имеют больше побед в основное время. Также есть надежда, что потеряет очки «Адмирал», находящийся на 7 месте турнирной таблицы.