«Башкирский потрошитель» 50 раз ранил свою жертву

Суд признал виновным 23-летнего жителя Межгорья, убившего своего знакомого с особой жестокостью. Он отправится в тюрьму на 8 лет и три месяца. Как установили следователи, в сентябре прошлого года убийца познакомился со своей жертвой в одной из социальных сетей. 11 сентября они встретились в одном из общежитий города Белорецка, и отправились домой к погибшему.