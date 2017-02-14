Андрей Иванюта: С финансированием «Салавата Юлаева» перебоев нет и не будет

- По финансированию я знаю, что и сейчас перебоев нет, - сказал Иванюта сегодня на пресс-конференции. – То, что идет такая игра, конечно, мы все огорчены однозначно, надеемся сегодня на победу. Будем ждать, чтобы наша команда все-таки прошла в плей - офф. Мы всегда надеемся на победу наших команд, в какой бы сложной ситуации они не были.