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Андрей Иванюта: С финансированием «Салавата Юлаева» перебоев нет и не будет

14 февраля 2017, 12:08
Министр спорта Башкирии полагает, что плохая игра клуба не повлияет на спонсорскую поддержку

Министр спорта и молодежной политики Башкирии Андрей Иванюта считает, что финансирование хоккейного клуба «Салават Юлаев» не должно измениться из-за плохой игры.

- По финансированию я знаю, что и сейчас перебоев нет, - сказал Иванюта сегодня на пресс-конференции. – То, что идет такая игра, конечно, мы все огорчены однозначно, надеемся сегодня на победу. Будем ждать, чтобы наша команда все-таки прошла в плей - офф. Мы всегда надеемся на победу наших команд, в какой бы сложной ситуации они не были.

Что касается дальнейшего финансирования, министр ответил, что, скорее всего, ничего не изменится.
- Вроде никаких рисков нет, и финансирование пока остается, - сказал он.

#Новости#Спорт#Денис Объедкин
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