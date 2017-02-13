В Уфе возбуждено уголовное дело на водителя трактора, засыпавшего снегом ребёнка

- Водитель, работая в жилом секторе около детской площадки, действовал небрежно и не убедился в отсутствии людей в зоне работ. Хотя при должной осмотрительности и осторожности должен был и мог это предвидеть. Тракторист вывалил из ковша снег на несовершеннолетнего, находившегося с противоположной стороны снежной насыпи. Смерть 11-летнего мальчика наступила на месте происшествия в результате асфиксии, - сообщили в пресс-службе следственного комитета.