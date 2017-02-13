В Уфе на улице Коммунистической обрушилась крыша ангара

- В результате обрушения жертв нет, - прокомментировал специалист по гражданской обороне управления гражданской защиты по Кировскому району Уфы Александр Никитин. - Установлено, что ангар использовался владельцем для собственных нужд. Его конструкция морально и физически устарела (ангар построен в 1995 году).