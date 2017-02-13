В Башкирии мужчина пытался задушить несовершеннолетнего

Следственный комитет начал расследование нападения на 16-летнего подростка в Янаульском районе. По версии следователей, 50-летний мужчина, проживающий с матерью пострадавшего, из ревности начал избивать женщину, подросток попытался вступиться за мать, тогда мужчина переключился на него.