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В Башкирии мать подозревается в убийстве сына

13 февраля 2017, 12:57
Мужчину нашли мертвым в собственной квартире

В Стерлитамаке мать подозревается в убийстве сына. 11 февраля 24-летнего мужчину, без признаков жизни обнаружили в квартире. Налицо были признаки насилия.

Позже следствие выяснило, что молодой мужчина распивал спиртное со своей матерью. 49-летняя женщина в ходе застолья поссорилась со своим родственником. Она взяла нож и 8 раз ударила его. Сын от полученых травм скончался на месте.

В отношении женщины возбуждено уголовное дело по статье убийство. Подозреваемая задержана. Расследование уголовного дела продолжается.

#Новости#Происшествия#Денис Объедкин
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