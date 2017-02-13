В Башкирии фирму оштрафовали на полмиллиона за увольнение сотрудника

Как сообщили в прокуратуре Башкирии, суд оштрафовал строительную компанию «ПСК-6» на полмиллиона рублей. Поводом для наказания стало увольнение сотрудника, с зарплаты которого удерживались алименты. По законодательству фирма должна была сообщить приставам об увольнении этого сотрудника, однако этого сделано не было. Чтобы избежать наказания, директор организации попытался «договориться» с приставом-исполнителем, однако последний отказался брать вознаграждение и сообщил об этом в полицию. По этому поводу прокуратурой возбуждено административное дело о незаконном вознаграждении от юридического лица.