В Башкирии будут судить предпринимателя, предлагавшему взятку сотруднику «Башнефть-Добыча»

В 2015 году ООО «Башнефть-Добыча» объявило торги на продажу свыше 280 тыс. метров использованного кабеля стоимостью 14,5 млн руб. В феврале Фархшатов подал заявку на участие в данном конкурсе своей компании, которая занимается переработкой лома металлов. Кроме этого он назначил встречу руководителю сектора организации продаж.