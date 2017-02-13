Правительство одобрило поправки о ужесточении наказания водителям, не уступающим пешеходам

Правительство России одобрило законопроект о поправках в административный кодекс, изменения коснутся штрафов за не предоставление преимущества пешеходам, велосипедистам, и другим участникам движения, имеющим на это право. Сейчас штраф водителю, не пропустившему пешехода на зебре, составляет 1,5 тысячи рублей, планируется что после принятия поправок сумма вырастет до 2,5 тысяч рублей. Это будет максимальная сумма, минимальная же останется на прежнем уровне. Проект внесён в нижнюю палату парламента и в ближайшее время будет рассмотрен на заседании Госдумы.