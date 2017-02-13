Глава "Ванта" может умереть в СИЗО в Ростове

"Чабанова обвиняют в краже около 300 миллионов рублей у дольщиков. Сейчас дело рассматривается в Кировском райсуде города. Бизнесмену пять лет назад впервые диагностировали рак, однако с таким диагнозом он более года сидит в СИЗО", - говорится в сообщении.