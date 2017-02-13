Глава "Ванта" может умереть в СИЗО в Ростове

"Чабанова обвиняют в краже около 300 миллионов рублей у дольщиков. Сейчас дело рассматривается в Кировском райсуде города. Бизнесмену пять лет назад впервые диагностировали рак, однако с таким диагнозом он более года сидит в СИЗО", - говорится в сообщении.
Уточняется, что к этому делу подключился бизнес-омбудсмен РФ Борис Титов.
Девять лет назад из-за кризиса остались недостроенными около 10 домов, которыми занимался концерт "Вант".
Адвокат подсудимого Светлана Подгорная рассказала RostovGazeta, что фигурантами уголовных дел становились директора фирм, входивших в концерн. Однако самым строгим наказанием для них оказались штрафы по статье, которая подразумевает совершение преступления в сфере предпринимательской деятельности. По мнению Подгорной, вменяемая Чабанову статья о мошенничестве в особо крупном размере оказывается на порядок строже той, по которой ранее судили его сообщников.
Отмечается, что прокуратуре региона решили не комментировать причины возбуждения дела по более строгой статье и возможность ее изменения.
"Основным доводом гособвинения является то, что Чабанов хотел скрыться от следствия, покинув страну. Четыре года назад он был объявлен в федеральный розыск", - сказано в сообщении.
По данным стороны защиты, в тот период предприниматель являлся свидетелем и мог свободно перемещаться по миру.
По словам родственников обвиняемого, Чабанов покидал Россию для лечения, однако в этот период он всячески помогал следствию.
Адвокат уточнила, что в деле идет речь о пяти недостроенных домах, но сейчас по каждому из них было найдено какое-то решение.
"Одним из потерпевших вернули деньги, еще часть домов уже достроили", - говорится в сообщении.
Дочь обвиняемого убеждена, что ему нужно узкоспециализированное лечение, чтобы продлить жизнь. По ее словам, он и по сей день заседание за заседанием получает отказы в удовлетворении ходатайства об изменении меры пресечения.
С ее мнением согласна и адвокат. "Суд просто проигнорировал медицинское заключение о диагнозе. При этом, подтверждение тяжести заболевания должно повлиять на судебное решение об отмене меры пресечения незамедлительно", - уверена Подгорная.
К делу уже подключился бизнес-омбудсмен РФ Борис Титов, уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей, находящихся под стражей, Александр Хуруджи, региональный бизнес-омбудсмен Олег Дереза.
Хуруджи рассказал, что человек с такой болезнью, как у Чабанова, не может содержаться в СИЗО.
По данным издания, фигуранта уже госпитализировали из следственного изолятора из-за резкого ухудшения здоровья.