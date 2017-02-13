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Глава "Ванта" может умереть в СИЗО в Ростове

13 февраля 2017, 10:01
Смертельно больной бизнесмен из Ростова-на-Дону Алексей Чабанов, обвиняемый в мошенничестве, уже два года не может добиться изменения меры пресечения с содержания в СИЗО на домашний арест, сообщает RostovGazeta.

"Чабанова обвиняют в краже около 300 миллионов рублей у дольщиков. Сейчас дело рассматривается в Кировском райсуде города. Бизнесмену пять лет назад впервые диагностировали рак, однако с таким диагнозом он более года сидит в СИЗО", - говорится в сообщении.

Уточняется, что к этому делу подключился бизнес-омбудсмен РФ Борис Титов.

Девять лет назад из-за кризиса остались недостроенными около 10 домов, которыми занимался концерт "Вант".

Адвокат подсудимого Светлана Подгорная рассказала RostovGazeta, что фигурантами уголовных дел становились директора фирм, входивших в концерн. Однако самым строгим наказанием для них оказались штрафы по статье, которая подразумевает совершение преступления в сфере предпринимательской деятельности. По мнению Подгорной, вменяемая Чабанову статья о мошенничестве в особо крупном размере оказывается на порядок строже той, по которой ранее судили его сообщников.

Отмечается, что прокуратуре региона решили не комментировать причины возбуждения дела по более строгой статье и возможность ее изменения.

"Основным доводом гособвинения является то, что Чабанов хотел скрыться от следствия, покинув страну. Четыре года назад он был объявлен в федеральный розыск", - сказано в сообщении.

По данным стороны защиты, в тот период предприниматель являлся свидетелем и мог свободно перемещаться по миру.

По словам родственников обвиняемого, Чабанов покидал Россию для лечения, однако в этот период он всячески помогал следствию.

Адвокат уточнила, что в деле идет речь о пяти недостроенных домах, но сейчас по каждому из них было найдено какое-то решение.

"Одним из потерпевших вернули деньги, еще часть домов уже достроили", - говорится в сообщении.

Дочь обвиняемого убеждена, что ему нужно узкоспециализированное лечение, чтобы продлить жизнь. По ее словам, он и по сей день заседание за заседанием получает отказы в удовлетворении ходатайства об изменении меры пресечения.

С ее мнением согласна и адвокат. "Суд просто проигнорировал медицинское заключение о диагнозе. При этом, подтверждение тяжести заболевания должно повлиять на судебное решение об отмене меры пресечения незамедлительно", - уверена Подгорная.

К делу уже подключился бизнес-омбудсмен РФ Борис Титов, уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей, находящихся под стражей, Александр Хуруджи, региональный бизнес-омбудсмен Олег Дереза.

Хуруджи рассказал, что человек с такой болезнью, как у Чабанова, не может содержаться в СИЗО.

По данным издания, фигуранта уже госпитализировали из следственного изолятора из-за резкого ухудшения здоровья.

#Желтые новости#Денис Объедкин
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