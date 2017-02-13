Где уберут снег 14 февраля в Уфе?

В пресс-службе администрации Уфы опубликовали график уборки дворов на завтра, 14 февраля. Просьба убрать автомобили в преиод с 09: до 17:00 по следующим адресам:
Ленинский район
уборка дворов:
ул. Гоголя, 55а, 55/1, Достоевского, 73, Судоремонтная, 27, Гафури, 29, 27/1
очистка кровель домов:
ул. Гоголя, 80, Достоевского, 73, Пожарского, 279, М. Лесовазодская, 6, 3.
Советский район
проспект Октября, 18, 27, ул. Комсомольская 27/3, Революционная, 82, Подвойского, 21, Революционная, 54, 8 Марта, 18, Обская, 5, 5/1, Р. Зорге 26/2, Ст. Злобина, 32, Н. Дмитриева, 17, 19.
Кировский район
ул. Менделеева, 122, Пушкина, 74, 77, 79, Сочинская, 15/1, Кирова, 89, Авроры, 7/5, 9/1, Геологов, 51.
Демский район
уборка дворов:
ул. Дагестанская, 13/2, 15, Центральная, 28, 30, Рядовая 3/1, Ухтомского, 5, М. Джалиля 74/2, 74/3, Грозненская, 69/6, Минская, 58
очистка кровель домов:
ул. Таллинская, 24/1, ул. Магистральная, 21, М. Джалиля, 4.
Калининский район
уборка дворов:
ул. Черниковская, 14, 42, 44, 69, 71/1, Свободы, 18, С. Вострецова, 9/3, Орджоникидзе, 20/1, Мебельная, 3, 4, Глинки, 11, Т. Янаби, 49, 49/1, Интернациональная, 65/1, Победы, 3/1;
очистка кровель домов:
ул. Первомайская, 30, 81, 83, Свободы, 1, 3, 5, Интернациональная, 153, 155, Сосновская, 34а, 44а, 48, Мечетлинская, 10, 11, Олимпийская, 1а, Т. Янаби, 79, 81, 81а, Маяковского, 13.
Орджоникидзевский район
уборка дворов:
ул. Космонавтов, 11, Пекинская, 14а, Мира, 30, Кулибина, 7а, Кольцевая, 201/2, Блюхера, 8, 38, Российская, 40, А. Невского, 34, Интернациональная, 19/1, Уфимское шоссе, 29/1, бульвар Славы, 1в;
очистка кровель домов:
ул. Космонавтов, 11, Пекинская, 14а, Мира, 30, Кулибина, 7а, Блюхера, 8, Российская, 40, А. Невского, 34, 36, Кольцевая, 104, 157, 171.
Октябрьский район
уборка дворов:
проспект Октября, 86, 86/1, 88/1, ул. Р. Зорге, 43/1, 46/1, 46/2, 46/3, 44/2, Парковая, 14/1, Российская, 41/1, 41/2, 43/1, 100, 102, 104, 50 лет СССР, 47;
очистка кровель домов:
проспект Октября, 82/3, 106/3, 130/1, ул. Парковая, 20, Р. Зорге, 46/3, Лесной проезд, 8/1; мкр. Сипайлово – ул. М. Жукова, 2, 2/9, 2/10, 5, 7, 9, Б. Бикбая, 23, 23/1, Ю. Гагарина 50, 50/1, 50/2, Новоженова, 7, 7/1, 9/1.