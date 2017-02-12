Владимир Путин поздравил Штайнмайера с избранием президентом Германии

Владимир Путин в телеграмме выразил уверенность, что деятельность Франка-Вальтера Штайнмайера на столь ответственном посту будет способствовать развитию российско-германских отношений, продуктивного сотрудничества в различных областях в интересах народов двух стран, в русле укрепления стабильности и безопасности на европейском континенте и во всем мире. Он также подтвердил заинтересованность в продолжении конструктивного диалога по актуальным вопросам двусторонней и международной повестки дня и пригласил Франка-Вальтера Штайнмайера посетить Россию в удобное для него время.