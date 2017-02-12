mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Главный госавтоинспектор Башкирии выложил видео кабанов на трассе

12 февраля 2017, 13:21
Они встретились на трассе в Гафурийском районе.

Целое семейство кабанов, вышедших ночью на дорогу в Гафурийском районе Башкирии, попало в поле зрения видеорегистратора. Видео с кабанами выложил на своей странице в Instagramm главный госавтоинспектор Башкирии Динар Гильмутдинов.

- Делюсь с вами! – написал на своей странице чиновник. - Семейство кабанов подошло к дороге. Но животные не стали переходить проезжую часть и вернулись в лес.

Он предупредил водителей об опасности и напомнил, что нужно быть осторожным ночью:

- Друзья, в природе встречаются очень крупные особи, и вес взрослого кабана может достигать до 200 кг. Не так сложно представить последствия наезда на особь, особенно, если скорость движения будет высокой. Поэтому на зимней дороге, на просёлочной дороге – и тем более ночью! - будьте максимально осторожны.

#Новости#Общество#Денис Объедкин
Подпишитесь
Не хватило голосов: как выглядит памятник дивизии Шаймуратова на окраине Уфы
Сегодня, 09:31
"Будет неправильно": первый вице-мэр Уфы высказался о плате за отопление за три дня
Вчера, 10:07
Представитель военкомата Башкирии объяснил небольшие зарплаты мобилизованных
24 октября, 19:57
Топ богатых республики Башкортостан
Вчера, 15:08
Военный комиссар Башкирии рассказал, отправят ли срочников на СВО осенью 2022 года
Вчера, 12:43
«Как детям сдавать экзамены?»: в Башкирии школьники остались без математики
Вчера, 16:07