Главный госавтоинспектор Башкирии выложил видео кабанов на трассе

- Друзья, в природе встречаются очень крупные особи, и вес взрослого кабана может достигать до 200 кг. Не так сложно представить последствия наезда на особь, особенно, если скорость движения будет высокой. Поэтому на зимней дороге, на просёлочной дороге – и тем более ночью! - будьте максимально осторожны.