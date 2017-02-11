Оборудование «Башнефти» находится в неудовлетворительном состоянии – «Роснефть»

Менеджмент, руководивший «Башнефтью» до того, как пришла «Роснефть», не тратился на модернизацию и ремонт оборудования, информация о размере реально выделяемых на это финансовых средств, до акционеров не доводилась. Также сроки эксплуатации оборудования продлевались необоснованно, а оборудование, на котором проводилось некачественные обслуживание и ремонт временно выведено из эксплуатации, к примеру, установку деасфальтизации из эксплуатации вывели полностью.