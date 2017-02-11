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Оборудование «Башнефти» находится в неудовлетворительном состоянии – «Роснефть»

11 февраля 2017, 11:07
Также вскрылись "замятые" происшествия на "Башнефти".

Большая часть оборудования «Башнефти» по итогам аудита «Роснефти» находится в неудовлетворительном состоянии, сообщает ТАСС со ссылкой на представителя «Роснефти».

Менеджмент, руководивший «Башнефтью» до того, как пришла «Роснефть», не тратился на модернизацию и ремонт оборудования, информация о размере реально выделяемых на это финансовых средств, до акционеров не доводилась. Также сроки эксплуатации оборудования продлевались необоснованно, а оборудование, на котором проводилось некачественные обслуживание и ремонт временно выведено из эксплуатации, к примеру, установку деасфальтизации из эксплуатации вывели полностью.

Представитель «Роснефти» сообщил, что «Роснефть» выявила большое количество фактов происшествий различного уровня на едином нефтеперерабатывающем комплексе «Башнефти», которые не были зарегистрированы.

#Новости#Общество#Денис Объедкин
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