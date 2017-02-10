В Башкирии трубы теплосетей согревают улицы

- Ненадлежащее содержание тепловых сетей – это бесхозяйственность со стороны ресурсоснабжающих предприятий. Если бы они наказывались рублем и не имели возможность восполнять убытки за счет потребителей, то относились бы к работе более ответственно. А пока поставщики ресурсов под разными предлогами перекладывают расходы на собственников жилья вместо того, чтобы принять меры по ремонту теплотрасс и повышению качества подачи коммунальных ресурсов в дома населения, – отметил эксперт ОНФ, руководитель регионального центра общественного контроля в сфере ЖКХ Анатолий Дубовский.